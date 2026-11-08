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Българският отбор завърши на 5-о място на турнира за Световната купа на сабя за младежи в Германия

  • 8 ное 2026 | 22:59
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Българският отбор завърши на 5-о място на турнира за Световната купа на сабя за младежи в Германия

Българският отбор в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Радослав Воденов и Николай-Томас Георгиев завърши на пето място на турнира по фехтовка за Световната купа на сабя за младежи в Дормаген (Германия). 

В конкуренцията на 22 отбора сабльорите показаха силна игра и самочувствие в решаващите моменти.

Във втория кръг от елиминации тимът победи Германия с 45:29. В срещата за място на полуфиналите Далеков, Пелов, Воденов и Георгиев отстъпиха след оспорвана игра пред Китай с 43:45. В двубоите за разпределение на местата от пето до осми съставът се наложи над Канада с 45:37 и над Хонконг с 45:39, и зае пета позиция в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

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