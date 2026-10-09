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Тервел Замфиров ще бяга 10 км на Софийския маратон, спортният министър Енчо Керязов също на старт

  • 9 окт 2026 | 10:22
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Осем министри, начело с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, ще се включат в 43-ото издание на Wizz Air Sofia Marathon, което ще се проведе на 10 и 11 октомври. В най-голямото спортно събитие на есенна София ще участва и световният шампион по сноуборд Тервел Замфиров, който ще премери сили в дистанцията от 10 км. Новината бе съобщена от главния организатор Анатоли Илиев по време на специален брифинг в рамките на Маратон Експо 2026, на който бяха обявени и датите за следващото 44-то издание на надпреварата – 9 и 10 октомври 2027 г.

Брифингът два дни преди стартовете събра организатори, представители на Столична община, спонсори, партньори и посланици на събитието. Основният акцент в срещата беше нарастващата роля на маратона като платформа за сътрудничество между спорта, бизнеса, културата, туризма и технологиите, подкрепена тази година от рекорден брой участници и безпрецедентна подкрепа от страна на бизнеса.

Връзката между мащабния бизнес интерес и ползите за градската среда бе централна тема и за представителите на Столична община.

Върху значението на маратона като пример за нова култура на движение акцентира Христо Копаранов, общински съветник и член на УС на фондация „София – европейска столица на спорта“:

“Успешното провеждане на големи прояви трябва да върви ръка за ръка с дългосрочни усилия за ежедневен спорт – чрез повече маршрути за бягане, осветени паркове и по-добър достъп до зелените пространства на София.“

Икономическия ефект и огромния туристически потенциал на събитието подчерта Димитър Петров, също общински съветник и член на УС на фондацията:

“Маратонът привлича около 2000 чуждестранни гости, които подкрепят местния бизнес. Амбицията ни е скоро те да станат 15 000. Това изисква общи усилия от Общината, бизнеса и туристическия сектор, включително малки жестове като тематична украса на заведенията, за да направим София още по-приветлива.“

Спортният директор Милица Мирчева пък се обърна към посланиците на маратона, които със своя личен пример и отношение към спорта вдъхновяват все повече хора да започнат да бягат и да водят активен начин на живот. Тя определи ролята им като мост между професионалния и любителския спорт. В знак на благодарност Мирчева покани посланиците за обща снимка, като сред тях се открои популярният водещ Деян Славчев - Део, запален почитател на бягането.

По време на срещата организаторите отново напомниха, че в тазгодишната програма особено място заема партньорството с четири столични музея и галерии, което разширява преживяването на участниците отвъд състезателното трасе и свързва спорта с културното наследство на града. Инициативата е пример за възможностите на маратона да създава допълнителна стойност за столицата, като насърчава интереса към нейните културни пространства и туристически забележителности.  Маратонският уикенд започва в събота, 10 октомври, със старт на 5 km FIB Mass Run в 9:00 ч. и на 10 km GARMIN Run в 10:00 ч. В неделя, 11 октомври, в 9:30 ч. Е стартът в ASICS Marathon – 42 км и HONOR Together Relay Run – щафета 2 × 21 км, последвани в 9:45 ч. от старта на Address Run – полумаратон 21 км.

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