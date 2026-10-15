Блестящ Салах изведе Трабзонспор до успех във Финландия

Трабзонспор сложи край на серия от девет поредни загуби при гостувания в основна фаза на европейски турнир, а основната причина бе Мохамед Салах. Египетската звезда изигра много силен мач, а неговият тим спечели с 4:2 срещу шампиона на Финландия КуПС на старта на основната фаза на Лигата на конференциите.

Финландците имаха само една победа в последните си шест мача и липсата на увереност се отрази още в началото. В третата минута Салах изведе Пол Онуачу и той откри резултата. Авторът на гола обаче трябваше да напусне терена малко по-късно поради контузия. Пет червени картона бяха показани в последните осем мача на Трабзон и сега турците щяха да останат с човек повече след изгонване на Пьотър Парзишек. Съдията обаче отмени изгонването, тъй като разбра, че не е показал жълт картон на футболиста. Това не промени много ситуацията, тъй като Салах удвои аванса на гостите малко преди почивката с великолепен гол.

𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙝 ✨ https://t.co/2idKB0Xb0d — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 15, 2026

Две минути след подновяването на играта Фракулино направи резултата 0:3 след отлична работа на Вагнер Пина. Петери Пенанен върна едно попадение за домакините. Той се разписа директно от ъглов удар след неубедителна изява на Онана. Интригата можеше съвсем да се върне, но Парзишек пропусна дузпа в 59-ата минута. В добавеното време двата отбора си размениха по още един гол. Първо Фракулино се разписа, а след това резервата на домакините Густав Енгвал вкара.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago