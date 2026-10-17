Остри реакции и арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на „Хайдук“

Ръководството на Хърватия и висши държавни институции изразиха категорично възмущение от антисемитските възгласи и прославянето на нацизма от страна на привърженици на Хайдук (Сплит). Грозните сцени се разиграха преди срещата с нидерландския гранд Аякс от турнира Лига на конференциите, предава агенция ХИНА. Органите на реда в крайбрежния град вече задържаха неколцина представители на ултрас фракцията „Торсида“, а държавният елит настоява за строги съдебни наказания.

По време на шествие по улиците на Сплит запалянковци на домакините скандираха призиви като „Смажете евреите“, споменаваха концентрационния лагер „Аушвиц“ и възхваляваха Адолф Хитлер. Начело на колоната бе носен импровизиран ковчег с името на Аякс. Международни медии съобщиха и за регистрирани нападения над нидерландски привърженици в часовете преди началния съдийски сигнал.

Държавният глава Зоран Миланович подчерта, че само словесното осъждане на подобно поведение вече е безполезно и институциите – полиция, прокуратура и съд – трябва да предприемат категорични мерки. Премиерът Андрей Пленкович също настоя за бързо идентифициране на виновниците и търсене на съдебна отговорност. Националният омбудсман Тена Шимонович Айнвалтер бе категорична, че възхвалата на фашизма и антисемитизмът са напълно недопустими и задължително трябва да доведат до реални санкции.

Хайдук тресна Аякс за първата си победа в основната фаза на ЛК

Вътрешният министър Давор Божинович информира, че служителите на реда са санкционирали близо 20 души заради притежание на пиротехника още в подстъпите към съоръжението. Той напомни, че контролът на входовете и сигурността по трибуните са пряка отговорност на клуба домакин и наетите охранители, като допълни, че експедитивните съдебни решения срещу футболните хулигани са най-ефективният начин за справяне с проблема.

На терена на стадион „Полюд“ домакините от Хайдук постигнаха престижен успех с 2:1 над Аякс. Срещата обаче не мина без сериозен инцидент – през второто полувреме играта бе спряна за около 12 минути, след като масирано възпламеняване на факли и димки от страна на сплитската публика задими терена и принуди съдията да прибере двата състава в съблекалните.

След края на двубоя от ръководството на Хайдуk поднесоха официални извинения към публиката, УЕФА и гостите от Амстердам, заявявайки, че клубът не желае да бъде асоцииран на европейската сцена с подобно поведение. Градоначалникът на Сплит Томислав Шута също осъди случилото се и се извини от името на местната общественост. Очаква се европейската футболна централа да наложи сериозни финансови и дисциплинарни санкции на хърватския клуб заради ексцесиите по трибуните.

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