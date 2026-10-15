Хайдук тресна Аякс за първата си победа в основната фаза на ЛК

Хайдук Сплит победи Аякс с 2:1 у дома в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Абдули Санянг (37') даде преднина на хърватите, Дави Клаасен (53') изравни за нидерландския гранд, но Марин Шотичек (55') бързо върна аванса на домакините и донесе ценния успех пред привържениците на стадион „Полюд“.

Хайдук показа увереност срещу именития си съперник и успя да се възползва от възможностите си преди почивката. В 37-ата минута Санянг се разписа след асистенция на Шотичек и даде предимство на домакините. Аякс опита да отговори след паузата и стигна до равенството в 53-ата минута, когато Клаасен се възползва от подаване на Тило Керер. Радостта на гостите обаче беше кратка – само две минути по-късно Шотичек възстанови преднината на Хайдук след асистенция на Мичеле Шего. Срещата бе прекъсната за няколко минути, след като феновете на домакините пуснаха няколко димки и на терена стана абсолютно непрогледно.

В оставащото време Аякс потърси ново изравняване, но хърватският тим запази концентрация и удържа аванса си до последния съдийски сигнал. Така Хайдук започна с три точки участието си в турнира и постигна престижна победа срещу четирикратния европейски клубен шампион. За Аякс поражението означава, че тимът ще трябва да търси точки в следващия си двубой от основната фаза.

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Снимки: Gettyimages