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Диего Симеоне: Винаги има какво да се подобрява

  • 17 окт 2026 | 01:27
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Диего Симеоне: Винаги има какво да се подобрява

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне призова своите футболисти към пределна концентрация и предупреди, че отборът не бива да се отпуска преди предстоящия двубой срещу изпитващия трудности тим на Еспаньол. „Дюшекчиите“ влизат в срещата с амбицията да запишат шеста поредна победа във всички турнири.

Мадридчани натрупаха отлична инерция след престижния успех с 2:0 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига през седмицата, гарниран с четири последователни триумфа на домашната сцена. Тази поредица изкачи столичани до второто място в Ла Лига, като дистанцията до лидера Барселона е пет точки. В съботния ранен мач Атлетико излиза срещу Еспаньол – състав, който е постигнал само един успех в изминалите си седем срещи.

Въпреки отличния период аржентинският наставник остава премерен в оценките си и подчерта, че тимът му е далеч от съвършенството. Според него във всеки компонент от играта има място за развитие, като добрите резултати понякога се дължат и на шанс, а корекции са необходими както в дефанзивен, така и в офанзивен план.

„Винаги има какво да се подобрява във всеки един аспект“, заяви Симеоне. „Това, че си спечелил пет мача, не означава, че правиш всичко перфектно.Винаги има и доза късмет. Имаме неща за подобряване както в защита, така и в атака.“

Симеоне няма да може да разчита на двама полузащитници за предстоящия сблъсък. Джони Кардосо и капитанът Коке не взеха участие в петъчното тренировъчно занимание. Кардосо е с неразположение, докато Коке, който пропусна мача с Манчестър Юнайтед заради кончината на своята майка, се подготвяше самостоятелно във фитнеса заради леко неразположение в крака.

„Утре ще бъдем без Кардосо и Коке, но широчината в състава ни дава спокойствие. Значението на дълбоката скамейка ще си проличи най-ясно в края на кампанията“, коментира треньорът на Атлетико. Симеоне допълни, че тимът все още се намира в процес на изграждане и трябва разумно да дозира натоварванията. Той изрази пълна съпричастност към преживяванията на Коке след тежката семейна загуба и уточни, че съчетанието с физическия дискомфорт е наложило пълното му отпадане от групата за мача.

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Снимки: Gettyimages

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