Съдът в Испания даде десет дни на бивш нападател на Селта да посочи кога ще влезе в затвора

Санти Мина е изправен пред предстоящото влизане в затвора, след като съдебните власти в Алмерия му дадоха десет дни, за да представи възраженията си относно изпълнението на присъдата от четири години лишаване от свобода за сексуално посегателство. Наказанието вече е окончателно, след като през септември Върховният съд на Испания отхвърли жалбата на бившия футболист на Селта и потвърди осъдителната присъда.

Апелативният съд в Испания потвърди присъдата на Санти Мина

Според съдебното разпореждане защитата на Мина трябва да изложи в един документ позицията си относно изпълнението на наказанието. Тъй като присъдата е над две години, обичайното ѝ условно отлагане не е възможно. След изтичането на този процесуален срок следващата стъпка ще бъде издаването на заповед, с която футболистът да бъде призован доброволно да постъпи в затвора по свой избор. Съдът е напомнил и за забраната Мина да доближава на по-малко от 500 метра пострадалата или да осъществява контакт с нея в продължение на 12 години.

Осъден на затвор бивш нападател на Селта все още е без отбор

Делото е за събития от юни 2017 г. в микробус, паркиран в близост до нощен клуб в Мохакар, провинция Алмерия. Съдът приема за доказано, че Мина е извършил два сексуални акта без съгласието на жената. Върховният съд отхвърли аргументите на защитата, че футболистът е бил в заблуждение относно волята ѝ, като потвърди и обезщетението от 25 000 евро за причинените морални вреди.

Мина, който в кариерата си е играл още за Валенсия и Селта, остана без клуб, след като галисийският тим прекрати договора му през август 2023 г. след първоначалната осъдителна присъда. Другият обвиняем по делото – футболистът Давид Голдар, бе окончателно оправдан.

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Снимки: Gettyimages