В Ювентус се надяват голямата им звезда да се завърне след по-малко от месец

Младата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз се очаква да се завърне в игра през декември, а в клуба вече планира възможните дати за първата му поява на терена след тежката контузия. Най-реалистичният вариант е турският национал да бъде на разположение на Лучано Спалети за домакинството срещу Монца на 14 декември.

Според информация на „Тутоспорт“, 21-годишният футболист скоро ще поднови индивидуални тренировки на клубната база. След това натоварванията му постепенно ще бъдат увеличавани, но той няма да бъде готов веднага след края на паузата за националните отбори. От Ювентус се надяват Йълдъз да попадне в групата и по-рано – за двубоя с Удинезе на 6 декември или за гостуването на Апоел Беер Шева в Букурещ четири дни по-късно.

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Самият футболист потвърди, че очаква да се върне през следващия месец, докато получаваше наградата „Булгарели №8“ в Болоня. „Чувствам се добре и се надявам скоро отново да играя. Много ми липсва Ювентус. Липсва ми усещането да играя футбол“, заяви Йълдъз.

Той не е играл от август, когато получи фрактура в основата на петата метатарзална кост на левия крак в първия кръг на Серия А. В края на август се подложи на операция, а отсъствието му се отрази на атаката на „бианконерите“, които се представят доста колебливо в последните седмици и заемат едва седмото място в Серия А.

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Снимки: Gettyimages