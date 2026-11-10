Отбор от Ла Лига съвсем близо до това да загуби стадиона си

Райо Валекано е все по-близо до загубата на концесията за управление на стадион „Вайекас“, след като Правната консултативна комисия на област Мадрид се произнесе в полза на прекратяването ѝ. Решението е свързано с установени нарушения на задълженията на клуба като концесионер, най-вече по отношение на поддръжката, опазването на съоръжението, задължителните проверки и мерките за сигурност.

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Становището е прието единодушно на заседание на 28 октомври. Комисията смята, че нарушенията са достатъчно добре доказани и че прекратяването на концесията е пропорционална мярка. В доклада се признава, че след започването на процедурата състоянието на стадиона се е подобрило, но се подчертава, че отстранените нередности обхващат само част от установените проблеми и не заличават първоначалните нарушения.

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Процедурата беше задействана на 27 юли, когато регионалното правителство на Мадрид временно спря концесията и започна действия по нейното прекратяване. Заради това Райо трябваше да изиграе три домакински срещи на стадион „Бутарке“ в Леганес. На 14 септември обаче временната мярка беше отменена след нова проверка, която установи, че съоръжението вече е в състояние да функционира нормално. Административната процедура срещу клуба продължи независимо от това.

Становището на комисията не представлява окончателното решение. Последната дума принадлежи на регионалното правителство на Мадрид, което трябва да приключи процедурата в рамките на предвидения осеммесечен срок, започнал на 27 юли. От властите вече увериха, че дори концесията да бъде отнета, Райо ще продължи да играе на „Вайекас“ в преходен период, докато бъде намерен нов стопанин на стадиона.

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Снимки: Gettyimages