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Фюлкруг за завръщането си в националния отбор: Страхотно е отново да съм тук и да тренирам при Клоп

  • 10 ное 2026 | 19:21
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Фюлкруг за завръщането си в националния отбор: Страхотно е отново да съм тук и да тренирам при Клоп

Нападателят Никлас Фюлкруг е готов за дългоочаквано завръщане в националния отбор на Германия – година и половина след последното си участие за страната.

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„Искаме играчи, които наистина желаят да играят за Германия, които изпитват национална гордост и са готови да дадат онзи допълнителен един процент“, заяви футболистът на Вердер (Бремен) на пресконференция.

„Това е и нещото, което самият селекционер олицетворява – това са неговите принципи. Разбира се, носиш отговорност, когато играеш за Германия. Страната иска да вижда хора, които влагат сърце и страст в играта", добави нападателят.

Фюлкруг имаше трудни периоди в Уест Хам и Милан заради контузии и не е играл за Германия от септември 2025 г. насам. Но откакто се завърна в Бремен през август, той е отбелязал 12 гола в 10 мача.

Той не попадна в първия състав на Юрген Клоп, като бившият наставник на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул посочи възрастта на Фюлкруг като един от факторите. Добрата форма на нападателя обаче убеди Клоп да промени решението си.

Фюлкруг се гордее, че отново е част от отбора, и възприема това като потвърждение и признание за труда си. „Страхотно е да бъда тук, в тази група, и да имам възможността да тренирам под ръководството на Юрген Клоп. Смятам, че той е една от най-значимите личности в германския футбол“, каза той.

Фюлкруг вече усеща драстична промяна в националния отбор, който претърпя преструктуриране под ръководството на Клоп. Той също така е напълно наясно каква е ролята му - като алтернатива на утвърдения нападател Кай Хавертц от Арсенал, Фюлкруг ще се конкурира с млади играчи – като Юнес Ебнуталиб от Айнтрахт (Франкфурт) – за игрово време в предстоящите два мача от Лигата на нациите срещу Сърбия и Нидерландия.

Засега той не иска да гледа твърде далеч напред към Евро 2028, когато ще бъде на 35 години. „Не гледам толкова далеч напред. Радвам се, че успявам да убедя хората, че мога да бъда алтернатива тук“, каза той.

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Снимки: Imago

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