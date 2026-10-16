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С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

  • 16 окт 2026 | 21:00
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С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

Легендата на Англия и настоящ водещ Гари Линекер разкри за любопитна случка с португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Според него петкратният носител на „Златната топката“ официално е спрял да го следва в социалната мрежа Инстаграм. Причината? Личното мнение на англичанина в вечния дебат: Кой е по-голям – Меси или Роналдо?

Кристиано не ме харесва особено. Явно съм го обидил, но не с нещо лошо, което съм казал за него, а просто защото съм честен и смятам, че като цяло Меси е по-добрият футболист“, сподели с усмивка Линекер.

Бившият голмайстор на Световното първенство през 1986 г. добави с присъщото си чувство за хумор: „Той спря да ме следва в Инстаграм. В смисъл... ще го преживея! Срещал съм го много пъти и знам, че ми е сърдит, но няма проблем, приемам го.“

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