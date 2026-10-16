С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

Легендата на Англия и настоящ водещ Гари Линекер разкри за любопитна случка с португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Според него петкратният носител на „Златната топката“ официално е спрял да го следва в социалната мрежа Инстаграм. Причината? Личното мнение на англичанина в вечния дебат: Кой е по-голям – Меси или Роналдо?

„Кристиано не ме харесва особено. Явно съм го обидил, но не с нещо лошо, което съм казал за него, а просто защото съм честен и смятам, че като цяло Меси е по-добрият футболист“, сподели с усмивка Линекер.

Cristiano Ronaldo unfollowed Gary Lineker on Instagram after he said Messi was the better footballer. 😂 https://t.co/a2yTV9d9Tw — Barça 1899 Stats (@barca1899stats) October 16, 2026

Бившият голмайстор на Световното първенство през 1986 г. добави с присъщото си чувство за хумор: „Той спря да ме следва в Инстаграм. В смисъл... ще го преживея! Срещал съм го много пъти и знам, че ми е сърдит, но няма проблем, приемам го.“

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