Артета даде добри новини за контузените и изрази задоволство от реакцията след загубата от Брайтън

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази задоволство от реакцията на отбора след тежката загуба от Брайтън преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол шампионите победиха последователно Лийдс и Лил, а в неделя гостуват на Нотингам Форест.

"Представихме се много добре в последните два мача. Постигнахме два отлични резултата и сега сме изцяло фокусирани върху двубоя с Нотингам Форест, който знам, че ще бъде изключително труден. Ще положим сериозни усилия както да отбележим голове, така и да не допуснем такива. Очаква ни тежък сблъсък. Те са отбор, който е много добре воден тактически. Вече имаме опит с Оливер Гласнер от предишните години. Като домакини те са способни да създадат особена атмосфера и динамика, но ние сме подготвени за това", заяви Артета.

Испанецът даде и добри новини по отношение на играчите, които лекуват контузии.

"При Пиеро Инкапие нещата се развиват добре. Ако се имат предвид начина, по който се натоварва, няма да отнеме много време, но ще му е нужна още седмица или това. Субименди изглежда много по-добре. Още днес състоянието му беше значително по-добро. Утре ни предстои още една тренировка и тогава ще преценим дали ще може да играе срещу Форест. Ще следим как се развиват нещата. При Цолис също възстановяването върви много добре. Надявам се, че ще бъде на линия след няколко седмици.

Следващата седмица предстои Салиба да премине нов ядрено-магнитен резонанс, за да видим как протича процесът на оздравяване. Засега всички индикации са много, много положителни. Ще бъде чудесно, ако можем да разчитаме на него".

🗣️ "The value of the goals is exactly the same." Mikel Arteta responds to the fact Arsenal have only scored from one set-piece so far this season. https://t.co/jOFWqjYNF2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 16, 2026

Артете подчерта, че за него няма никакво значение как отборът отбелязва головете си - от игра или от статични положения.

"Критикуват ни за това, че бележим голове – независимо от начина, по който го правим. Отборът демонстрира чудесна игра в атака. Отбелязахме няколко красиви попадения. Стойността на всички голове е абсолютно еднаква. Трябва да бъдем отбор, който бележи по най-различни начини и затруднява съперника.“

Испанецът увери, че клубът ще организира направата на нов отборна снимка, след като през седмицата бе публикувана такава, на която не присъства Салиба. Според Артета на три пъти снимките са били отлагани по различни причини, но сега е трябвало да бъде направена такава заради рекламни ангажименти.

The class of 26/27 📸 https://t.co/gwUqnfuLfW — Arsenal (@Arsenal) October 14, 2026

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