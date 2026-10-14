Микел Артета: Трите гола бяха невероятни, беше удоволствие да се гледа

Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана доволен от представянето на тима си при победата с 3:0 над Лил в мач от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Испанецът обясни тройната смяна на почивката, която доведе до пробива в срещата, похвали Майлс Луис-Скели за играта му като ляв бек и даде информация за състоянието на контузените в състава. Артета коментира и влизането на Букайо Сака от пейката, както и серията от 14 поредни победи на „артилеристите“ в груповата фаза на турнира. И тримата футболисти, влезли при тройната смяна на почивката, участваха в третото попадение на „артилеристите“. Артета обясни защо е посегнал към тази промяна.

„В първото полувреме имахме моменти в мача, особено в определени ситуации, в които стигахме до много опасни позиции. С голямо предимство техническото ни качество не беше достатъчно добро, за да създадем моменти на истинска заплаха и най-вече да успеем да задържим атаката, така че допуснахме определени преходи.

В момента, в който направихме промяна на почивката по отношение на определени позиции, техническото ниво се повиши и атакувахме пространствата, в които смятахме, че можем да ги надиграем. Беше удоволствие да се гледа. Трите гола бяха невероятни – връзките, таймингът, качеството, което вложиха, за да отбележат. Трима различни играчи и много футболисти, участвали в тези голове, така че като цяло съм много, много щастлив“, започна Артета

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Това е втори пореден мач, в който тройната смяна е била готова да влезе и точно в този момент Арсенал е стигнал до гол.

„Отсега нататък ще го правя по-често“, каза Артета.

Испанецът бе попитан дали в подобен момент не му минава мисълта да изчака, след като и двата пъти е решил да изиграе смените.

„Не, усетих го, усетих, че това е правилният момент да го направя. Начинът, по който се развиваше мачът, и начинът, по който се държеше съперникът – в тези моменти, в тези пространства ни бяха нужни различни типове играчи и това е всичко. Но заслугата е на титулярите и на тези, които влизат, за да създадат тези моменти“, каза още Артета.

На въпрос дали става дума и за инерция, Артета бе пестелив.

„Да, става“, отговори Артета.

Доста от головете на „артилеристите“ този сезон идват след дълги серии от подавания, а мениджърът им бе помолен да обясни на какво се дължи това.

„Със сигурност, но на първо място зависи от това как се държи съперникът, защото ако съперникът се държи по съвсем различен начин, сериите от подавания ще бъдат много, много кратки и нямаш такива моменти.

Това е нещо, върху което работим много, защото е фаза, с която очевидно се сблъскваме често в момента. И защото имаме играчи, които се развиват, разбирането им е по-добро, нивото на химия, което сме изградили, е по-добро. И имаме нужда от това, защото не можем да разчитаме на други аспекти. Така че когато други аспекти не работят, трябва да сме сигурни, че разполагаме с разнообразие от инструменти, за да печелим футболни мачове“, сподели Артета.

Артета даде и информация за състоянието на Мартин Субименди и Пиеро Инкапие.

„Зуби е много, много по-добре. Пиеро се подобрява, но както казах, при него изглежда по-сериозно. Мисля, че ще бъде въпрос на седмици. Не знаем точно колко. Зуби се подобрява, да. Трябва да видим в момента, в който излезе на терена, как ще се справи с болката и с някои малки усещания, които все още ще има“, уточни Артета.

Майлс Луис-Скели се завърна на позицията на ляв бек и изигра силен мач, а при напускането на терена получи специално отношение от треньорския щаб.

„Той винаги получава любов от треньорите! Те са толкова добри в това. Заслужава огромно признание, защото, както казахте, смяната на позицията не е само това, което трябва да изпълниш тактически, а и физическият елемент и усилията, които трябва да положиш.

Но мисля, че беше блестящ. Начинът, по който се бореше, по който се държеше – беше много, много постоянен, с изключение на едно действие в мача. И точно това ни е нужно. Майлс на това ниво е играч с огромно влияние върху отбора“, отвърна Артета.

Следващата седмица предстои мачът с Байерн Мюнхен, за който Микел Олисе е наказан, но Артета насочи вниманието към първенството.

„Да, мисля, че прекрасното предизвикателство ще бъде срещу Форест като гост и трябва да сме готови за този мач“, продължи Артета.

Букайо Сака отново се отчете с гол и асистенция, при това след влизане от пейката.

„Не знам дали е така. Много съм щастлив и го приветствам. Вчера и днес не се чувстваше толкова добре, защото имаше нещо като неразположение. Не беше готов да започне, но наистина искаше да помогне на отбора. Ако е нужно, влиза. Оказа огромно влияние и се представи с истинско качество“, похвали футболиста си Артета.

Успехът над Лил е 14-и пореден за Арсенал в груповата фаза на този турнир.

„Това показва нивото на постоянство, което имаме. Продължаваме да играем по начина, по който го правим, и да се представяме на това ниво в турнира. Сигурен съм, че можем да го правим още, но трябва да си го заслужиш, защото нивото е високо“, отговори още Артета.

Мениджърът на „артилеристите“ бе запитан и дали завършващите действия на Нони Мадуеке го разочароват.

„Казах го, когато се говори за това дали играчите са хладнокръвни. А какво значи хладнокръвен? Хладнокръвен понякога означава, че вкарват пет от сто, нали разбирате. Така че става въпрос за това да се генерира обем, повече действия и да бъде вкарван в добра позиция, защото той ще решава мачове. Преди няколко дни имаше наистина голям принос. Днес имаше принос и в последния решаващ пас. И това е всичко. Трябва да доведем играчите до това ниво, да бъдат решаващи във всеки мач, ако е възможно“, повтори Артета.

Накрая Артета разказа какво е споделил със Сака след критиките си към него на пресконференцията преди мача.

„След пресконференцията отидох, той беше на масата за масаж и му казах: „Букайо, току-що те убих на пресконференцията. Успех утре“. Той се смееше. Познава ме. Приема го, защото иска да бъде най-добрата версия на себе си. Големи цели и предизвикателства, които се опитваме да атакуваме чрез работа и постоянство, а когато нещата не вървят така, както има способността да го прави“, завърши Артета.

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