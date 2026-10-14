Синът на Анчелоти след загубата от Арсенал: Не заслужавахме такъв резултат

Старши треньорът на Лил Давиде Анчелоти е доволен от представянето на футболистите си при гостуването на Арсенал, въпреки трите допуснати гола през второто полувреме. "Песовете" отстъпиха с 0:3, но до средата на втората част бяха равностойни на съперника си и успяваха да опазят мрежата си "суха". Тогава обаче Юриен Тимбер даде старт на най-силните седем минути в мача, като между 64-тата и 71-вата се разписаха още Еберечи Езе и Букайо Сака.

"Откъм това, което дадоха от себе си моите играчи, не съжалявам”, започна синът на Карло Анчелоти, цитиран от БТА.

“Разбира се, трябва да анализираме факта, че допуснахме три гола за малко повече от пет минути, от което не сме доволни. Въпреки това знаехме, че ще е трудно на този стадион. След първото попадение загубихме увереността и формата си, а тогава всичко стана много бързо, а резервите на Арсенал направиха разликата. Резултатът е суров за нас, защото се борихме здраво. Не мисля, че играчите заслужаваха този резултат”, добави Давиде Анчелоти.

Лил е без победа в двата си мача в Шампионската лига до момента, а след седмица на тима му предстои домакинство срещу Галатасарай.

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