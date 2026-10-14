Микел Мерино: Арсенал е готов за квадрупъл

Полузащитникът на Арсенал Микел Мерино изрази увереност, че тимът има всички качества да се бори за исторически четири трофея през настоящия сезон. Лондончани продължиха безгрешния си ход в Шампионската лига след убедителна победа с 3:0 над френския Лил на стадион „Емиратс“.

Успехът за състава на Микел Артета дойде след попадения на Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака. С този резултат „артилеристите“ записаха 14-а поредна победа в основната фаза на най-престижния клубен турнир. Отборът има амбицията да направи решителната крачка към трофея, след като през изминалата кампания отстъпи във финалния сблъсък срещу Пари Сен Жермен.

Мерино, който започна като титуляр едва за втори път във всички състезания от началото на сезона, коментира амбициите на състава след края на двубоя.

„Поредицата ни е невероятна и знаем, че пишем история в този турнир. В същото време осъзнаваме колко трудно се печелят тези мачове, затова отдаваме голямо значение и признание на постигнатото от отбора“, заяви испанският халф пред „Скай Спортс“.

Попитан дали спечелването на четири отличия в рамките на сезона е реалистична цел, Мерино бе категоричен:

„Абсолютно. Това е нашият манталитет и това е основната цел. През миналия сезон бяхме изключително близо и това ни доказа, че сме напълно готови. Стремежът ни е да триумфираме в Шампионската лига, във Висшата лига — да спечелим абсолютно всичко. Това иска мениджърът, това искат привържениците, а ние като играчи имаме същото желание. Сега всичко опира до детайлите и до способността да бъдем концентрирани и готови в ключовите моменти.“

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Снимки: Imago