Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал

Микел Мерино: Арсенал е готов за квадрупъл

  • 14 окт 2026 | 16:18
  • 335
  • 0

Полузащитникът на Арсенал Микел Мерино изрази увереност, че тимът има всички качества да се бори за исторически четири трофея през настоящия сезон. Лондончани продължиха безгрешния си ход в Шампионската лига след убедителна победа с 3:0 над френския Лил на стадион „Емиратс“.

Успехът за състава на Микел Артета дойде след попадения на Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака. С този резултат „артилеристите“ записаха 14-а поредна победа в основната фаза на най-престижния клубен турнир. Отборът има амбицията да направи решителната крачка към трофея, след като през изминалата кампания отстъпи във финалния сблъсък срещу Пари Сен Жермен.

Мерино, който започна като титуляр едва за втори път във всички състезания от началото на сезона, коментира амбициите на състава след края на двубоя.

„Поредицата ни е невероятна и знаем, че пишем история в този турнир. В същото време осъзнаваме колко трудно се печелят тези мачове, затова отдаваме голямо значение и признание на постигнатото от отбора“, заяви испанският халф пред „Скай Спортс“.

Попитан дали спечелването на четири отличия в рамките на сезона е реалистична цел, Мерино бе категоричен:

„Абсолютно. Това е нашият манталитет и това е основната цел. През миналия сезон бяхме изключително близо и това ни доказа, че сме напълно готови. Стремежът ни е да триумфираме в Шампионската лига, във Висшата лига — да спечелим абсолютно всичко. Това иска мениджърът, това искат привържениците, а ние като играчи имаме същото желание. Сега всичко опира до детайлите и до способността да бъдем концентрирани и готови в ключовите моменти.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

  • 14 окт 2026 | 15:59
  • 755
  • 0
Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

  • 14 окт 2026 | 15:57
  • 1416
  • 1
Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

  • 14 окт 2026 | 15:21
  • 1821
  • 4
Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

  • 14 окт 2026 | 15:14
  • 798
  • 0
Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

  • 14 окт 2026 | 15:01
  • 798
  • 0
Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

  • 14 окт 2026 | 14:57
  • 1125
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 8127
  • 10
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7424
  • 40
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 17496
  • 82
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7528
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 24685
  • 30
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 8146
  • 2