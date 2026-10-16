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Левски се завърна от Нидерландия

  • 16 окт 2026 | 16:27
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Левски се завърна в България след вчерашния сблъсък с НЕК Неймеген, завършил наравно 1:1. "Сините" се прибраха на родна земя от летището в германския град Веце с полет, който продължи малко над два часа.

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Отборът на Хулио Веласкес спечели първа точка в основната фаза на Лига Европа, но със сигурност може да съжалява, че не стигна до победата. Рейналдо даде преднина на столичани в 35-ата минута, а през втората част капитанът на нидерландците Тярон Чери изравни, възползвайки се от груба грешка на Светослав Вуцов.

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица
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В следващия кръг от надпреварата Левски гостува на Виктория (Пилзен). Двубоят е в четвъртък (22 октомври) от 22:00 ч.

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