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Марица започва нов поход към шампионската титла

  • 16 окт 2026 | 13:29
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Марица (Пловдив) стартира поредната си защита на титлата в България през днешния ден. Маричанки се изправят срещу ЦПВК (София) в първия си мач от новия сезон в Националната волейболна лига Демакс. Срещата в зала Строител започва в 18:30 часа.

Старт на новия сезон в Demax+ Суперлига
Старт на новия сезон в Demax+ Суперлига

Пловдивчанки проведоха пълноценна предсезонна подготовка, в рамките на която изиграха няколко контролни срещи. Отборът влиза в новата кампания с амбицията да продължи успешната си серия в българското първенство и да затвърди позициите си сред водещите европейски клубове.

Пред Марица целта е повече от ясна – спечелване на 13-а поредна шампионска титла на България и достойно представяне в европейските клубни турнири.

Пропуски за двубоя ще се продават на място на билетната каса в залата, като всеки един привърженик ще може да си закупи такъв на цена от 5 евро. Продажбите на абонаментни карти също продължават, като тяхната цена е 80 евро и осигуряват достъп до срещите на Марица в Националната волейболна лига „Демакс“, турнира за Купата на България, европейските клубни турнири и мачовете на Марица 2022.

Вторият пловдивски отбор Марица 2022 също открива своята кампания днес, като това ще се случи два часа и половина по-рано (16:00) срещу Драгоман (Драгоман), а мястото на срещата отново е зала Строител.

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