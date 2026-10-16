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Старт на новия сезон в Demax+ Суперлига

  • 16 окт 2026 | 10:40
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Старт на новия сезон в Demax+ Суперлига

Десет отбора ще се борят за титлата през сезон 2026/2027

Новият сезон в женското първенство по волейбол започва тази седмица с участието на 10 отбора. Сред тях са шампионът „Марица“ (Пловдив), ЦСКА, „Левски София“ и още седем тима, които ще се стремят към успешно представяне в най-високото ниво на женския шампионат.

В Demax+ Суперлига през сезон 2026/2027 ще участват „Волейболна академия Стойчев и Казийски“ (ВАСК), „Дея Волей“, ВК „Драгоман“, „Левски София“, „Марица“ (Пловдив), „Марица 2022“, „Миньор“ (Перник), ВК „Славия“, ЦПВК и ЦСКА.

Особен интерес представлява участието на „Волейболна академия Стойчев и Казийски“, която спечели първото издание на Demax+ Висша лига през сезон 2025/2026 и сега ще премери сили с водещите отбори в елита.

Първият двубой от новия сезон ще се играе в Пловдив на 16 октомври, когато „Марица 2022“ приема ВК „Драгоман“. В същия ден са още срещите „Славия“ – „Миньор“ (Перник) и „Марица“ (Пловдив) – ЦПВК. В събота ВАСК посреща „Левски София“, а първият кръг завършва в неделя с двубоя между ЦСКА и „Дея Волей“.

И през този сезон БНТ 3 ще излъчва по един мач от всеки кръг, като първенството ще се проведе по системата на разменено гостуване и плейофна фаза.

В календара на женския волейбол предстоят и двубоите от турнира за Купа България. В програмата на Купа България Суперлига четвъртфиналите са насрочени за 12 декември, полуфиналите – за 19 декември, а финалът ще се проведе на 20 декември. Предвиден е и турнир за Купа България във Висшата лига.

Програма – Demax+ Суперлига, жени

Първи кръг · Сезон 2026/2027

16 октомври 2026 г. (петък)

16:00 ч. – „Марица 2022“ – ВК „Драгоман“

18:00 ч. – ВК „Славия“ – „Миньор“ (Перник)

18:30 ч. – „Марица“ (Пловдив) – ЦПВК

17 октомври 2026 г. (събота)

17:30 ч. – ВАСК – „Левски София“

18 октомври 2026 г. (неделя)

13:30 ч. – ЦСКА – „Дея Волей“

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