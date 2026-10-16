Петър Александров изгледа на живо загубата на Цървена звезда и Балов в Швейцария

Бившият футболист на Славия Петър Александров, играл дълги години в Швейцария, беше на трибуните на новия стадион в Лугано, където Цървена звезда гостува в двубой от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Той подкрепи българския национал и юноша на "белите" Кристиян Балов, който се появи в игра четвърт час преди края на редовното време.

Звезда се срина в последните минути в Швейцария, Балов влезе от пейката

За негово разочарование обаче сръбският гранд допусна обрат и в крайна сметка загуби с 2:3. Лугано поведе в 25-ата минута, след което Звезда осъществи обрат, но швейцарците стигнаха до трите точки с две късни попадения.

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