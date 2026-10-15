Звезда се срина в последните минути в Швейцария, Балов влезе от пейката

Цървена звезда загуби драматично с 2:3 от Лугано в първи мач за двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите, въпреки че сърбите водеха до 86-ата минута с 2:1. Българският национал Кристиян Балов пък влезе в последните 15 минути и за негово съжаление бе част от негативния развой за тима си.

Така Лугано впечатляващата си серия без загуба през този сезон до цели 18 мача.

Лугано излезе напред в 25-ата минута, когато Ренато Щефен намери добре Албиан Аджети, който откри за домакините – 1:0. Преднината на швейцарците обаче трая само седем минути, тъй като ниското центриране на Матей Гащаров в наказателното поле намери Тими Елшник, който докосна топката, преди да я прати с полуволе под стража на домакините Ван Балмос и да изравни резултата за Цървена звезда - 1:1.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 ⏰ QUANTE EMOZIONI !!!!!!! 🤍🖤 GRAZIE LUGANO! ✨ #noibianconeri #fclugano #lug https://t.co/CaYLxOK25O — FC Lugano (@FCLugano1908) October 15, 2026

Сърбите осъществиха пълен обрат в 67-ата минута, когато Раде Крунич получи топката, овладя я с едно докосване и отправи мощен удар от дистанция, който влетя в мрежата за 1:2, предизвиквайки възторг сред многобройните привърженици на гостите. Изглеждаше Звезда се насочва към победа, но драматичен обрат в последните минути обърна мача на 180 градуса. Първо, останалият непокрита резерва Дерек Монкада овладя с гърди центриране в наказателното поле, след което прехвърли топката над стража на гостите Матеуш, изравнявайки резултата за Лугано - 2:2.

Минута преди края на редовното време Лугано дузпа, след като Бекъм Кастро беше съборен от Махмуду Байо, а Анто Гъргич превърна 11-метровият удар в гол в горния ляв ъгъл, за крайното 3:2.

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Снимки: Gettyimages