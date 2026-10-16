Христо Телкийски: Да следваме програмата си

Утре, вторият отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Созопол. Срещата от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Във всеки мач трябва да затвърждаваме положителното, което сме демонстрираме в предишните срещи и паралелно с това да изкачваме и нагоре. Правим ли го, означава, че се доближаваме до мъжкия футбол, каквато е и целта ни. Предстои ни двубой с агресивен съперник. Винаги е пределно мотивиран. Изключително важно е да демонстрираме характер. Не се притесняваме от противниците. Важно е ние какво противопоставяме“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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