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България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
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  3. Първа победа за Секирово

Първа победа за Секирово

  • 19 сеп 2026 | 22:17
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Първа победа за Секирово

Секирово (Раковски) се наложи с 5:3 у дома над Локомотив II (Пловдив). Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Не беше лесно за домакините да достигнат до първия си успех. След първото полувреме изоставаха – 1:2. После стана по-интересно. Запрян Запрянов отбеляза 2 гола за успеха, а по едно попадение реализираха съотборниците му Петър Райков, Габриел Земярски и Марин Димитров. Съдията отстрани с червени картони един футболист от Секирово и двама от пловдивчани.

Снимка: fcsekirovo.com

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