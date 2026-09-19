Първа победа за Секирово

Секирово (Раковски) се наложи с 5:3 у дома над Локомотив II (Пловдив). Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Не беше лесно за домакините да достигнат до първия си успех. След първото полувреме изоставаха – 1:2. После стана по-интересно. Запрян Запрянов отбеляза 2 гола за успеха, а по едно попадение реализираха съотборниците му Петър Райков, Габриел Земярски и Марин Димитров. Съдията отстрани с червени картони един футболист от Секирово и двама от пловдивчани.

Снимка: fcsekirovo.com

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