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Никола Цолов е амбициран за обрат в битката за титлата във Формула 2

  • 15 окт 2026 | 12:59
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Въпреки че загуби лидерската позиция в шампионата при пилотите след надпреварата в Баку, Никола Цолов остава напълно уверен, че съдбата на трофея тепърва ще предложи обрати. Българският талант е категоричен, че има сили за решителен щурм в заключителната фаза на сезон 2026.

Състезателят на Кампос Рейсинг водеше класирането през по-голямата част от годината благодарение на великолепна серия, включваща три поредни успеха и общо шест победи от началото на кампанията. Макар че прекият му съперник Рафаел Камара оглави таблицата след 12-ия кръг, Цолов подчертава, че това по никакъв начин не променя нагласата му и той остава концентриран изцяло върху собственото си каране.

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„Ще се съсредоточа върху себе си и върху това да се върна на победния път след няколко уикенда, в които допуснах грешки. Преминах през трудни моменти, от които успях да науча много, и точно този позитив искам да приложа на пистата сега. Имах доста възходи и падения, както всеки друг, но най-важното е как се изправяш на крака.

„Силната серия в средата на годината наистина ми помогна да премина по-леко през последните няколко кръга и да остана близо до върха след всичко, което се случи. Сега обаче не е моментът за отпускане. Трябва да си върнем формата от лятото. Загубихме преднината, която имахме пред останалите, но вече сме доказвали на какво сме способни и съм сигурен, че ще го направим отново“, заяви Българския лъв.

„Много е важно да запазим спокойствие, защото това е част от пътя. Не може винаги да има само добри дни, а за да ги оцениш, трябва да преминеш и през трудните. Опитвам се да приема процеса, колкото и да е сложен. Той включва грешки, тежки дни и малшанс, но трябва да извлечеш максимума, да се върнеш към работата и да градиш напред. Имах неприятни уикенди като тези в Канада и Маями, но въпреки това успяхме да се върнем и да натрупаме аванс. Винаги виждам светлина в края на тунела и вярвам, че тя съвсем скоро ще се появи“, добави Цолов.

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Финалните два кръга за сезона във Формула 2 трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Ако тяхното провеждането се окаже невъзможно, то най-вероятно кампанията във Формула 2 ще бъде обявена за приключена.

Снимки: Red Bull Content Pool

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