Бразилия с двама титуляри във Формула 1 за първи път от 2016 насам

Привличането на Рафаел Камара в състава на Хаас за сезон 2027 във Формула 1 означава, че за първи път от 2016 година насам Бразилия ще има двама титулярни пилоти в световния шампионат.

Signed, sealed, delivered. 🇧🇷✍️ We're excited to announce the signing of Rafael Câmara on a multi-year contract. The Brazilian racer will make the step up to Formula 1 at the start of the 2027 season. #HaasF1 #F1 https://t.co/C4AsVgGgw8 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

Роденият в Ресифе състезател ще се присъедини към своя сънародник Габриел Бортолето, който е част от екипа на Ауди. Така Страната на кафето ще има двама представители на титулярна позиция във Формула 1 за първи път от сезон 2016 насам.

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Тогава цветовете на южноамериканската държава защитаваха двама съименници Фелипе Маса и Фелипе Наср. След оттеглянето на Маса в края на 2017 година, Бразилия нямаше свой титулярен пилот във Формула 1 до дебюта на Бортолето със Заубер в началото на сезон 2025.

Рафаел Камара с първи думи след привличането му в Хаас

Иначе Камара ще бъде общо 34-ят бразилец, който ще се състезава във Формула 1. С най-много стартове сред бразилските състезатели с цели 322 е Рубенс Барикело, а страната е родила общо трима световни шампиони – Емерсон Фитипалди, Нелсън Пикет и Айртон Сена.

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Снимки: Imago