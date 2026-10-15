Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между футболни фенове в Сплит

Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между футболни фенове на местния клуб Хайдук (Сплит) и на гостуващия за мач от Лигата на конференциите нидерландски гранд Аякс, съобщи “Ен 1”.

По информация на полицията до сблъсъка между феновете се стигнало вчера малко преди полунощ, когато група от около 150 души от ултрас групировката на Хайдук – „Торцида“ – нападнала фенове на Аякс, които се разхождали в централната част на Сплит. Полицейски екипи са се намесили своевременно и са предотвратили допълнителна ескалация на напрежението, като при възникналите спречквания между феновете са задържани общо 57 лица, част от които чуждестранни граждани. За момента няма информация за пострадали лица след инцидента в центъра на Сплит.

🇭🇷🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 57 people have been detained after an attempted clash involving hundreds of Hajduk and Ajax supporters in Split late on Wednesday night. Around 150 Torcida members reportedly attacked Ajax fans on the Riva, with police intervening to prevent further violence. No injuries were reported. Among those detained were 19 Ajax supporters, who received seven-day prison sentences and two-year bans from the Riva and Poljud, although the rulings are not yet final. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

На този фон председателят на фенклуба на Аякс Фабиан Нахтзам излезе с позицията, в която заяви, че „основната тема преди мача вече не е футболът, а сигурността на гостуващите фенове“. „Ако подобни инциденти продължат да се случват, УЕФА трябва да реагира по най-строгия начин. Обикновени фенове, които не са дошли да създават проблеми, биват нападани. Вече преживяхме подобни сценарии в Атина и Неапол. Ако такива неща се случват често, УЕФА просто трябва да изключи такива клубове от европейските турнири“, коментира още Нахтзам, цитиран от „АТ5“.

🚨🇭🇷 NEW: Four Dutch nationals sought medical help for minor injuries overnight. It remains unclear if they were injured in clashes between Hajduk and Ajax fans. Meanwhile, Split police have arrested 57 people in connection with the unrest. https://t.co/lXIc64CQn5 — TheCroatian (@TheCroatian_) October 15, 2026

Срещата от Лигата на конференциите между Хайдук и Аякс ще се играе днес от 19:45 ч. българско време на стадион „Полюд“.

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Снимки: Gettyimages