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Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между футболни фенове в Сплит

  • 15 окт 2026 | 12:56
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Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между футболни фенове в Сплит

Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между футболни фенове на местния клуб Хайдук (Сплит) и на гостуващия за мач от Лигата на конференциите нидерландски гранд Аякс, съобщи “Ен 1”.

По информация на полицията до сблъсъка между феновете се стигнало вчера малко преди полунощ, когато група от около 150 души от ултрас групировката на Хайдук – „Торцида“ – нападнала фенове на Аякс, които се разхождали в централната част на Сплит. Полицейски екипи са се намесили своевременно и са предотвратили допълнителна ескалация на напрежението, като при възникналите спречквания между феновете са задържани общо 57 лица, част от които чуждестранни граждани. За момента няма информация за пострадали лица след инцидента в центъра на Сплит.

На този фон председателят на фенклуба на Аякс Фабиан Нахтзам излезе с позицията, в която заяви, че „основната тема преди мача вече не е футболът, а сигурността на гостуващите фенове“. „Ако подобни инциденти продължат да се случват, УЕФА трябва да реагира по най-строгия начин. Обикновени фенове, които не са дошли да създават проблеми, биват нападани. Вече преживяхме подобни сценарии в Атина и Неапол. Ако такива неща се случват често, УЕФА просто трябва да изключи такива клубове от европейските турнири“, коментира още Нахтзам, цитиран от „АТ5“.

Срещата от Лигата на конференциите между Хайдук и Аякс ще се играе днес от 19:45 ч. българско време на стадион „Полюд“.

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Снимки: Gettyimages

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