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Какво предстои във втория кръг от Sesame НБЛ

  • 15 окт 2026 | 11:00
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Какво предстои във втория кръг от Sesame НБЛ

Вторият кръг в Sesame Национална баскетболна лига ще стартира на 16 октомври (петък) и ще приключи на 18 октомври (неделя), а ето и кои мачове ще се изиграят в него.

Първият сблъсък е между отборите на Балкан и Левски в "Арена Ботевград" на 16 октомври (петък) от 18:00 часа.

В същия ден, но от 18:30 часа е срещата между Шумен и Ботев Враца в "Арена Шумен".

На 17 октомври (събота) от 15:30 часа Берое Стара Загора приема Локомотив Пловдив в зала "Общинска".

От 18:00 часа ЦСКА гостува на Рилски спортист в Самоков, а по същото време Ботев Академик приема Миньор 2015 в зала "Сила" в Пловдив.

Кръгът завърша на 18 октомври (неделя), когато от 18:00 часа Черно море Навибулгар е домакин на Ямбол в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.

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