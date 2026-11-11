Богдан Караичич: Поздравявам ПАОК за добрия мач, нашето най-силно оръжие е играта в защита

Богдан Караичич говори след като неговият Балкан загуби от гръцкия гранд ПАОК със 56:79 в двубой от седмия кръг на турнира ЕвроКъп, игран в „Арена Ботевград“.

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"Първо, искам да поздравя ПАОК за добрия мач, който изиграха, за победата, и да им пожелая успех до края на сезона, както и сезон без контузии, доколкото е възможно. А за нашия отбор – опитахме се да се борим в защита, но да кажем, че във втората четвърт имаше тотален срив в защита. После някак успяхме да задържим разликата от 20 точки, макар че лесно можеше да бъде и повече, ако не бяхме вложили усилие. И после, за съжаление, от защитната ситуация не успяхме да влезем в нападателен ритъм и резултатът е такъв, какъвто е. Горе-долу това е.

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Не вкарвахме и ние – вкарахме три през първото полувреме и едно през второто. Някои от стрелбите бяха, да кажем, непокрити, но мисля, че ПАОК дойде със силна физика в началото на мача и ние не реагирахме много добре на тази физика при старта. И може би дори заради това бяхме малко припрени, за да вкараме онези непокрити тройки, а после мачът тръгна в различна посока заради стрелбата ни в нападение.

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Честно казано, дори не искам да казвам нищо, защото последния път, когато казах, той пак се контузи. Надявам се да се присъедини към нас съвсем скоро. Беше невероятно как започнахме сезона с толкова много контузии, но не сме само ние – ПАОК също имат много в това отношение. Надявам се да се включи в следващия ни домакински мач, ако всичко върви добре.

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Имам предвид, мисля, че бяха 23 стрелби за три точки. Разбира се, ние очевидно може би не наблягаме чак толкова на стрелбата от три точки. Нашето нещо номер едно, за да оцелеем в Еврокъп, да кажем, е защитното усилие и постоянството в защита, а после да се захраним от това защитно усилие в нападение с малко повече движение на топката и докосвания за всеки. Но случаят не беше такъв. Играхме малко егоистично в нападение и резултатът е няколко лоши стрелби, невлизане в нападателен ритъм и неразчитане на играта добре, защото знаехме, че ще бъдат агресивни, че ще излизат при заслоните и че ще сменят.

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Бих казал, че се подготвихме да атакуваме определени играчи при тези смени, но в крайна сметка атакувахме петицата повече, отколкото планирахме и отколкото се бяхме разбрали в началото на мача. С цялото ми уважение, не искахме да атакуваме него в тези ситуации със смяна, а други играчи, но не го изпълнихме и се оставихме на течението на мача, вместо да мислим малко по-рационално кого да атакуваме, как, ако сменят, и къде да използваме несъответствието по правилния начин – както от периметъра, така и отвътре, макар че отвътре може би сме малко по-ограничени да се възползваме от несъответствията. Но пак казвам, мисля, че бяхме малко припрени в нападение при избора кого да атакуваме и как да реагираме срещу излизанията им при заслон и смените. Резултатът е 56 точки.

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Караичич: Колкото и глупаво да звучи, мисля, че зависи от нас. Мисля, че изградихме модела си в защита, с изключение може би на втората четвърт днес. Но ако вземете първите ни два мача – получихме 98 и 100 точки, а оттогава сме отбор, който допуска по-малко точки в Еврокъп. Това в известен смисъл е голямо постижение за отбор дебютант и за играчи дебютанти в Еврокъп. Така че днес и Манреса – може би те бяха двата отбора, дори Манреса мисля, че беше под 80, забравих.

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Последния мач ПАОК вкараха 111 точки, Манреса вкарваха средно по деветдесет и няколко, дойдоха тук. Така че като цяло по отношение на постоянството ние държим защитното си усилие на нивото, което искаме, и това е нещо, което трябва да припознаем като наш крайъгълен камък – защитното усилие и начинът, по който подхождаме към защитата. Но трябва да свършим много по-добра работа за нападателния поток и нападателното търпение, ако искаме да спечелим още няколко мача във втория кръг на Еврокъп.

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Надявам се завръщането на Дарнел Едж да ни помогне по отношение на организацията и движението на топката. Но това е горе-долу акцентът номер едно, бих казал – как да запазим постоянството в защита и как да извлечем нападателен поток от това защитно постоянство в следващия кръг на Еврокъп. Но макар това да е само първият кръг, мисля, че свършихме доста солидна работа в това да се състезаваме и да представяме ценностите, които искаме да представяме, за първа година в Еврокъп и за първи път изобщо български отбор, който играе в тази лига", каза Караичич.

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