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Следете на живо НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

  • 11 ное 2026 | 05:11
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Следете на живо НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

Шест срещи са в програмата на НБА тази нощ, като първата от тях вече приключи, част от останалите започнаха, а последните два двубоя предстоят.

Ню Йорк Никс продължи отличната си серия с четвърта поредна победа след категоричното 117:85 над Милуоки Бъкс. Джейлън Брънсън поведе домакините с 23 точки, а Карл-Антъни Таунс добави 21 точки и 16 борби. Никс контролираше срещата и нанесе на Милуоки десетото поражение в първите 11 мача на тима през сезона.

Филаделфия 76ърс и Бостън Селтикс влязоха в директния си сблъсък като двата водещи отбора в Източната конференция. Филаделфия бе лидер с баланс 9-2, а Бостън заемаше второто място с 8-2. 76ърс започна срещата без Доминик Барлоу, Адем Бона и Ариел Хукпорти, докато при Селтикс нямаше сериозни отсъстващи основни играчи.

Финикс Сънс и Лос Анджелис Клипърс започнаха двубоя си като съседни отбори в долната половина на Западната конференция. Финикс бе 12-и с баланс 3-6, а Клипърс заемаше 13-ата позиция с 2-7. Гостите бяха без Брадли Бийл и Брандън Инграм, докато при Сънс Марк Уилямс също остана извън състава.

Маями Хийт влезе в гостуването си на Юта Джаз от осмото място в Източната конференция с баланс 4-6, докато Юта бе последен на Запад с едва една победа и девет поражения. Джаз бе сериозно отслабен преди срещата, като Кейонте Джордж, Лаури Марканен, Джарън Джаксън-младши и Юсуф Нуркич бяха сред отсъстващите, докато Янис Адетокумбо бе заявен като вероятен участник за Маями въпреки проблем с китката.

От 5:00 часа българско време Сакраменто Кингс приема Орландо Меджик в сблъсък между два отбора с трудно начало на сезона. Орландо е 12-и на Изток с баланс 2-7, а Сакраменто е 14-и на Запад с 1-9. Меджик ще бъде без Паоло Банкеро и Джейлън Съгс, докато при Кингс Домантас Сабонис и Кийгън Мъри са под въпрос, а Бен Симънс продължава да отсъства.

Последният двубой от програмата започва в 6:00 часа, когато Портланд Трейл Блейзърс приема Оклахома Сити Тъндър. Оклахома Сити е трети в Западната конференция с баланс 8-2, докато Портланд заема осмото място с 6-3. И двата отбора са сериозно засегнати от контузии – Тъндър е без Чет Холмгрен, Джейлън Уилямс и Кейсон Уолъс, докато за домакините няма да играят Джа Морант и Шейдън Шарп.

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