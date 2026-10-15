Капитанът на Черно море със силни думи към феновете

Отборът на Черно море Навибулгар се готви за първия си официален домакински мач през новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, който ще се изиграе в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Двубоят е на 18 октомври (неделя) от 18:00 часа, а съперник на "моряците" е завърналия се в елита на българския баскетбол тим на Ямбол.

Преди срещата в морската столица, капитанът на варненци Николай Стоянов отправи послание към феновете на Черно море чрез официалните профили на клуба в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

"Моряци, в неделя излизаме за първа среща у дома! Очакваме ви с нетърпение заедно да посрещнем първия си противник. Заедно можем всичко.", са думите на Стоянов.

Първенството стартира миналия уикенд, като "моряците" успяха да запишат успех с 93-76 над Левски като гост в зала "Триадица", а Ямбол отстъпи в собствената си зала с 64-96 на Рилски спортист.

Снимка: Черно море Навибулгар

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