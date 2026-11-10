Дейвид Оквера: Беше труден мач

Дейвид Оквера говори след загубата на Балкан от ПАОК с 56:79. Той призна силната игра на съперника, както и оцени високо подкрепата на публиката.

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"Беше трудна игра. Мисля, че свършихме добра работа в първата четвът.

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Феновете винаги са страхотни. Оценяваме тяхната подкреша. Това значи много за нас и помага много. Благодаря за това", каза Оквера.

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