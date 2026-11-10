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Дейвид Оквера: Беше труден мач

  • 10 ное 2026 | 23:41
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Дейвид Оквера говори след загубата на Балкан от ПАОК с 56:79. Той призна силната игра на съперника, както и оцени високо подкрепата на публиката.

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

"Беше трудна игра. Мисля, че свършихме добра работа в първата четвът.

Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача
Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача

Феновете винаги са страхотни. Оценяваме тяхната подкреша. Това значи много за нас и помага много. Благодаря за това", каза Оквера.

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