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Донатас Мотеюнас: Доволен съм, че получих шанса да вляза в ритъм

  • 11 ное 2026 | 00:25
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Донатас Мотеюнас говори след победата на ПАОК срещу Балкан със 79:56. Той бе един от най-активните играчи за гръцкия гранд и завърши срещата с двуцифрен актив от 11 точки.

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

"Лично за мен – мина известно време, откакто не бях играл повече минути, така че съм доволен, че получих шанса да вляза в ритъм. Опитвам се да бъда максимално професионален, да идвам всеки ден, да давам сто процента и да бъда готов. Радвам се, че като отбор изиграхме добър мач. Радвам се, че получих шанс, а напоследък отборът е в наистина добър ритъм, така че не искам да развалям и това. Но да, точно така трябва да играем. Бихме се като луди. Мисля, че третата четвърт започна с три спорни топки или нещо такова. Това е страхотно. Точно така трябва да играе нашият отбор и точно така според мен можем да спечелим нещо.

Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача
Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача

За мен каза, че се радва за мен. Важно е, че е комуникативен, че е открит, и това всъщност дава допълнителен тласък в разбирането как иска да играя, как иска да се представям и как би искал да ме използва. Очевидно е също, че това е специална ситуация след контузията на Чеди.

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Мисля, че треньорът подготви отбора много добре за тази загуба. Дойде и беше много прям. Каза, че всеки един играч трябва да добави по едно нещо, да подобри по едно нещо. На всеки играч спомена какво иска да подобри и каза, че трябва да носим това от ден на ден. Играч като Чеди не можеш да го замениш, но ако искаме да останем поне на същото ниво в начина, по който играем, всички ние трябва да дадем по малко отгоре. Това беше неговото послание. Мисля, че засега го правим. И очевидно е наистина тъжно това, което се случи с Чеди. Всички му пожелаваме бързо възстановяване и винаги му изпращаме обичта си, така че се надяваме да се възстанови бързо и да се върне скоро", каза Мотеюнас.

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