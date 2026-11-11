Треньорът на ПАОК: Контролирахме мача поне 36 минути

Андреа Тринкиери говори след убедителната попбеда на водения от него отбор на ПАОК срещу българския тим на Балкан със 79:56. Двубоят бе част от седмия кръг на турнира ЕвроКъп и се изигра в „Арена Ботевград“.

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"Контролирахме мача поне 36 минути. Имахме много добър старт в защита и защитата ни беше отлична в продължение на 35 минути. После в края малко се поотпуснахме. Това е грях, моята работа е да го подчертая пред играчите си, но се случва. Това е зоната, в която трябва да се подобрим. Понякога ни липсва постоянство и се отпускаме. Изиграхме добър мач, солиден мач. Балкан е отбор, който току-що спечели много тежко гостуване в Сараево и загуби буквално в самия край на мача срещу Лиеткабелис, а в Рим – даже в Рим – с продължение. Знаех, че това е отбор, който играе специфичен баскетбол. Играят с трима високи, много трудно се вкарва срещу тях, много трудно се издържа на натиска им под таблата. Но ние свършихме много добра работа в контролирането на тези аспекти от играта и си тръгваме за вкъщи с много, много важна победа като гост.

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Много, много, защото представянето на един отбор се гради от колективни неща – отношението, подходът, културата, колко ти пука. И вярвам, че по тази линия сме на прав път. После, вътре в отборното представяне, има индивидуални изяви и според мен все още имаме твърде много възходи и падения. Това е следващото нещо, което трябва да оправим, защото в последните два мача Бен Мур беше отличен, а тази вечер изигра слаб мач. Изигра слаб мач и в деня, в който нямахме Грей. Така че вярвам, че това е нещо, по което трябва да работим, защото когато ти липсват двама важни играчи, двама играчи, които играеха много минути, това, от което имаш нужда, е чувство за спешност. Нужно е всеки да поеме по парче от работата, която липсващите играчи вършеха, и да го даде на отбора. Това е следващото нещо за оправяне, но работата е там, че когато оправя едно нещо, другото винаги е така – сложна работа е. Сега ни трябва повече постоянство и по-малко възходи и падения в индивидуалните изяви.

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За него беше трудно, за всички беше трудно, защото по различни причини му трябваше време да влезе в игрови ритъм. Формата я има, защото той е професионалист на високо ниво, работи много върху тялото си. Работата е там, че играта сега е по-бърза, така че трябваше да намерим правилната ниша, за да му помогнем. Последните мачове бяха фрустрация от негова страна, разбирам го, но тази вечер той най-после донесе своя опит, стрелбата си отвън, присъствието си. Това е, от което имаме нужда. Ние сме отбор, който може да стреля добре.

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От друга страна, Балкан и треньорът Караичич струпват много хора в ракетата, така че няма много пространство. А когато играеш срещу трима високи, трябва да разтвориш защитата. Затова подготовката за мача беше – когато си непокрит, стреляй с увереност. Няма нищо магическо", каза Тринкиери на пресконференцията след мача.

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