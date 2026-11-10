Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача

Николай Грозев говори след поражението на Балкан от гръцкия гранд ПАОК с 56:79. Той изтъкна превъзходството на съперника, макар и да е дошъл обезкървен от най-голямата си звезда, като призова феновете да продължават да подкрепят българския тим в залата, въпреки че е можел и да се представи по-добре.

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„Смятам, че бяха изключително труден съперник за нас и техните фенове със сигурност им подпомогнаха с подкрепата, която им дадоха и спокойствието по време на мача. Отвориха лесно мача, тръгна им играта, ние страшно много се затруднихме, играха доста добре в защита и оттам се получи разликата.

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Със сигурност имаше приповдигнато настроение в нашите фенове. Радвам се и че днес имаше повече фенове в залата, по-голям беше интересът. Благодаря им за подкрепата и ние се надявахме да направим нещо повече. Техният най-добър играч е контузен, не играе, но и другите играчи са страшно добри и скъпи.

Смятам, че можехме да вземем поне още две победи, които за малко изпуснахме. И в двата мача бяхме много близо, но ги изпуснахме. Винаги може по-добре да завърши първата част от турнира.

Благодарим още веднъж, искам да ги призова другите мачове да още повече и да идват да ни подкрепят", каза Грозев.

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