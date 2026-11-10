Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Николай Грозев: ПАОК играха много добре в защита и заради това се получи разликата в мача

  • 10 ное 2026 | 22:44
  • 257
  • 0

Николай Грозев говори след поражението на Балкан от гръцкия гранд ПАОК с 56:79. Той изтъкна превъзходството на съперника, макар и да е дошъл обезкървен от най-голямата си звезда, като призова феновете да продължават да подкрепят българския тим в залата, въпреки че е можел и да се представи по-добре.

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

„Смятам, че бяха изключително труден съперник за нас и техните фенове със сигурност им подпомогнаха с подкрепата, която им дадоха и спокойствието по време на мача. Отвориха лесно мача, тръгна им играта, ние страшно много се затруднихме, играха доста добре в защита и оттам се получи разликата.

Матон и Павлин Иванов посочиха причините за поражението от ПАОК
Матон и Павлин Иванов посочиха причините за поражението от ПАОК

Със сигурност имаше приповдигнато настроение в нашите фенове. Радвам се и че днес имаше повече фенове в залата, по-голям беше интересът. Благодаря им за подкрепата и ние се надявахме да направим нещо повече. Техният най-добър играч е контузен, не играе, но и другите играчи са страшно добри и скъпи.

Смятам, че можехме да вземем поне още две победи, които за малко изпуснахме. И в двата мача бяхме много близо, но ги изпуснахме. Винаги може по-добре да завърши първата част от турнира.

Благодарим още веднъж, искам да ги призова другите мачове да още повече и да идват да ни подкрепят", каза Грозев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Матон и Павлин Иванов посочиха причините за поражението от ПАОК

Матон и Павлин Иванов посочиха причините за поражението от ПАОК

  • 10 ное 2026 | 21:26
  • 603
  • 2
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 16824
  • 41
Баскетболните националки се срещнаха с ученици в Самоков

Баскетболните националки се срещнаха с ученици в Самоков

  • 10 ное 2026 | 19:39
  • 1130
  • 1
Диниш Алмейда гледа Балкан - ПАОК в Ботевград

Диниш Алмейда гледа Балкан - ПАОК в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 19:25
  • 3729
  • 8
Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

  • 10 ное 2026 | 15:16
  • 370
  • 0
Забравен от НБА, помнен в рекордите

Забравен от НБА, помнен в рекордите

  • 10 ное 2026 | 14:37
  • 1130
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 14686
  • 14
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 19329
  • 240
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 22979
  • 78
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 32134
  • 86
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 15558
  • 3
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 16824
  • 41