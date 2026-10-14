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Дуплантис и съпругата му Дезире на романтична почивка с яхта след края на сезона

  • 14 окт 2026 | 17:00
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След поредния натоварен сезон, изпълнен с високи очаквания и впечатляващи постижения, Арманд Дуплантис намери време за заслужена почивка в компанията на съпругата си Дезире. Шведската звезда в овчарския скок сподели кадри от морско приключение с яхта в Instagram, показвайки една по-спокойна и романтична страна от живота си извън стадиона.

“Най-добрият начин да презаредиш батериите“, написа Дуплантис към публикацията си.

На снимките двамата със съпругата му са се настанили удобно върху меките седалки на яхтата, заобиколени от безкрайна морска шир и синьо небе. Мондо е избрал небрежна визия със синя риза, светъл панталон и слънчеви очила, докато Дезире привлича вниманието с ефирна дреха в бяло и синьо. Непринудената им близост и спокойната атмосфера създават усещане за пълно откъсване от динамиката на професионалния спорт.

Публикацията бързо привлече вниманието на последователите им, а сред реакциите се откроиха и коментари от известни спортисти. Шведската плувна звезда Сара Шьострьом реагира с емоджита, а други потребители не скриха възхищението си от двойката и романтичната обстановка.

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