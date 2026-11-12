Намеци за изневяра и пропуснат рожден ден: Разделиха ли се Яник Синер и Лайла Хасанович?

Личният живот на световния номер едно Яник Синер отново се оказа във фокуса на вниманието на италианските медии. Според появилите се информации тенисистът е прекратил връзката си с датския модел Лайла Хасанович.
Слуховете за раздялата се засилиха, след като Хасанович отбеляза 26-ия си рожден ден в Копенхаген единствено в компанията на свои приятелки. Отсъствието на италианеца направи силно впечатление, тъй като в момента той не участва в турнири, докато се възстановява от контузия. Спекулациите допълнително се подхранват от активността на модела в социалните мрежи. Повод за коментари стана нейно видео за Хелоуин в TikTok, съдържащо намеци за изневяра, както и фактът, че двойката отдавна не е засичана заедно на публични места.
Слухове свързват Синер с бившата участничка в конкурса „Мис Свят“ Грета Галаси. Към момента тези твърдения остават непотвърдени, като нито една от засегнатите страни не е коментирала темата официално. В миналото италианецът нееднократно е подчертавал защо предпочита да държи личните и семейните си отношения далеч от обществения интерес.
Хасанович бе неотлъчно до Синер в редица ключови мигове през сезон 2025, включително по време на триумфа му на Финалите на АТР в Торино. Отношенията им предизвикаха сериозен интерес от страна на пресата на Апенините, а последните съобщения за евентуалната им раздяла отново разпалиха дискусии около личния свят на шампиона.
Приоритет остава запазването на личното пространство
Синер неведнъж е говорил за предизвикателствата пред поддържането на пълноценна връзка при непрекъснатите пътувания по света. Натовареният тенис календар го държи далеч от дома през по-голямата част от годината заради турнири, тренировъчни лагери и полети между различни държави. Въпреки тези трудности той вярва, че намирането на правилния партньор е изключително ценно.
„Разбира се, че не е лесно“, споделя Синер. „Пътувам много и по време на турнирите съм изключително концентриран. Но смятам, че е прекрасно, когато намериш истинската любов, точно както се случва с всеки друг човек. Обичам да говоря за тенис и за спорт като цяло. Но що се отнася до личния живот, наистина искам да го запазя за себе си.“
Италианецът винаги е показвал стремеж привържениците да го оценяват според постиженията му на корта, а не чрез детайли от романтичния му живот.
Защитата на семейството и най-близкия кръг
Тенис звездата споделя също, че опазването на най-близките му хора от публичността е важна лична отговорност. Той помни подкрепата на семейството си при изграждането на неговата увереност в ранна възраст и сега се стреми да им отвърне със същото, като ги изолира от излишното медийно внимание.
„Искам да предпазя най-близките си и да ги държа далеч от всичко това. Приемам го като малка мисия, почти като дълг. Когато бях малък, те ми помогнаха да придобия увереност, а днес по някакъв начин аз искам да ги защитя. Хората около мен мислят по същия начин по този въпрос, защото си приличаме много. Разбираме се само с един поглед, за секунда.“
В миналото името на Синер бе свързвано и с руската тенисистка Анна Калинская, чието присъствие по време на шампионския му поход на Откритото първенство на САЩ през 2024 година също предизвика силен интерес. Последните публикации около Хасанович и Галаси отново поставят личния живот на спортиста под светлините на прожекторите, макар самият той да остава верен на принципа да говори единствено за спортните си изяви.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google