Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Неуспешните опити: Историята зад световните рекорди на Арманд Дуплантис

  • 13 окт 2026 | 19:47
  • 563
  • 0

Арманд Дуплантис е човекът, който продължава да пренаписва историята на овчарския скок. Но зад всеки световен рекорд се крият не само талант и техника, а и пропуснати възможности, търпение и упоритост.

Според статистиката, публикувана от Jumpers World в “Инстаграм”, преди да подобри световния рекорд на съответната височина, Дуплантис е имал 50 неуспешни опита на 6.19 м, 17 на 6.25 м и 15 на 6.23 м. На 6.29 м не успява 10 пъти, а на 6.22 м – 8 пъти.

Общата картина е още по-впечатляваща: на 13 от посочените височини той е имал неуспешни опити, преди да постави нов световен рекорд. На 6.18 м статистиката отчита нула неуспешни опита, докато на 6.30 м са само два, а на 6.31 м – три.

А най-голямото предизвикателство засега е височината от 6.32 м, където според публикацията вече има 18 неуспешни опита.

Тези числа показват колко тънка е границата между успеха и неуспеха в елитния спорт. Дуплантис не просто поставя летвата по-високо – той продължава да се връща към нея, докато не намери начин да я преодолее.

Защото световните рекорди не са само мигът, в който летвата остава на мястото си. Те са и всички опити преди това.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Лека атлетика

Пирин Галов пое каузата на “Ела и ти“ на 466 км, а десетки тръгнаха с него

Пирин Галов пое каузата на “Ела и ти“ на 466 км, а десетки тръгнаха с него

  • 13 окт 2026 | 13:39
  • 580
  • 0
Кейптаун ще приеме Световното по планинско бягане и трейл през 2027 година

Кейптаун ще приеме Световното по планинско бягане и трейл през 2027 година

  • 13 окт 2026 | 13:02
  • 640
  • 0
Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

  • 13 окт 2026 | 09:37
  • 2678
  • 0
Две легенди се събраха в Мелбърн

Две легенди се събраха в Мелбърн

  • 12 окт 2026 | 20:07
  • 2147
  • 1
Осмо място за Девора Аврамова на “20 километра на Париж“, победа за Волду

Осмо място за Девора Аврамова на “20 километра на Париж“, победа за Волду

  • 12 окт 2026 | 19:55
  • 2506
  • 0
Сара Хийли се разделя с тренировъчната си група в Манчестър след четири години

Сара Хийли се разделя с тренировъчната си група в Манчестър след четири години

  • 12 окт 2026 | 18:25
  • 1058
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 8369
  • 16
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 18194
  • 236
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 231359
  • 71
На живо от Рим: Билети на невероятни цени за Рома - Балкан, залата ще е пълна

На живо от Рим: Билети на невероятни цени за Рома - Балкан, залата ще е пълна

  • 13 окт 2026 | 19:00
  • 2413
  • 0
Ранните мачове в Шампионската лига: Спортинг поведе във Франция

Ранните мачове в Шампионската лига: Спортинг поведе във Франция

  • 13 окт 2026 | 19:48
  • 10981
  • 0
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 18995
  • 34