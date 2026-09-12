Дуплантис: Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение

Арманд Дуплантис спечели трофея в овчарския скок на Световния шампионат Ultimate в Будапеща снощи, след като преодоля 6.25 метра, а след това атакува и световния рекорд, поставяйки летвата на 6.32 м. По време на неговите опити на стадиона в унгарската столица звучеше химнът на шампионата, носещ заглавието “Злато”, който е дело и изпълнение на самия Дуплантис.

Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

“Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение“, каза Дуплантис след надпреварата. “Това беше липсващото парче за мен – да стана шампион на Ultimate.

“Искам да поздравя Маноло (Каралис) и неговия екип и да им сваля шапка за това, което постигнаха през годината. Овчарският скок винаги е най-вълнуващата дисциплина, но сега е напълно различно. Ще изпея химна (“Злато“) в неделя, така че сега ще се насладя на града и ще поспя малко.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages