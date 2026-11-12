Джорджина се срещна със скандална монахиня и отнесе жестоки критики

Половинката на португалската суперзвезда попадна под вълна от критики, според телевизия „ТВИ“, след като бяха публикувани кадри от срещата ѝ с Лусия Карам. Аржентинската монахиня е известна със своите противоречиви изказвания, с които в миналото си навлече гнева на представителите на Католическата църква.

Най-голям отзвук тя предизвика през 2017 година, когато публично оспори традиционното учение за непорочното зачатие на Дева Мария. Нейният поглед върху отношенията между Мария и Йосиф породи огромно възмущение: „Вярвам, че Мария е обичала Йосиф и че са били нормална двойка. Правенето на секс е нещо напълно естествено,“ заяви тогава монахинята, цитирана от вестник „Дъ Гардиън“.

Освен с религиозни въпроси, Карам активно се ангажира и с политика. Тя открито подкрепя независимостта на Каталуния, като позициите ѝ редовно предизвикват разгорещени дискусии в публичното пространство.

Именно сближаването с подобна фигура се превърна в централна тема на португалското предаване „В+ Фама“. Водещите недоумяваха защо Джорджина Родригес е сметнала за необходимо да сподели общо видео, и предупредиха за евентуалните последствия от подобни публични прояви.

Марта Арагао Пинто подчерта, че популярността на световните звезди може косвено да легитимира хората, с които те се появяват публично. „Когато си знаменитост от ранга на Джорджина, идеите и възгледите на всеки човек в твоето обкръжение придобиват по-голяма тежест и биват легитимирани,“ отбеляза тя.

Още по-краен в коментара си бе Антонио Леал е Силва. Той изрази опасения, че поведението на половинката на Кристиано Роналдо може да нанесе сериозен удар върху репутацията на португалския нападател. „Джорджина не спира да прави грешки. С подобни действия тя съсипва не само своя имидж, но и този на Кристиано Роналдо,“ категоричен бе той.

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