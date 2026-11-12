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Валентино Роси е бил ужасен от възможността дъщеря му да споделя рожден ден с Маркес

  • 12 ное 2026 | 15:03
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Валентино Роси е бил ужасен от възможността дъщеря му да споделя рожден ден с Маркес

За никого не е тайна, че Валентино Роси изобщо не е фен на Марк Маркес, като поредно доказателство за това идва от интервю на Доктора, направено около публикуването на неговата автобиография – La Mia Storia („Моята история“).

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В него Роси разказва интересна случка, свързана с раждането на първата му дъщеря Джулиета. Тя се роди на 4 март 2022 година, но е имало вероятно да се появи на бял свят на 17 февруари, когато е роден и Маркес, а Роси изобщо не е бил привърженик на тази идея. Поради тази причина той е „наредил“ на партньорката си Франческо София Новело да не ражда на въпросната дата, защото не е искал дъщеря му да споделя рождения си ден с неговия най-голям враг.

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„По едно време имаше опасност Джулиета да се роди точно на рождения ден на Маркес. Казах на Франческа: „Да не си ми погодила някой номер! Стой мирно, не мърдай, дръж си краката събрани. Трябва да издържим още 24 часа“, разказа Роси

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Снимки: Gettyimages

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