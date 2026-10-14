Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

Спорният червен картон, показан на защитника на Брайтън Паскал Струйк в двубоя срещу Съндърланд след намеса на системата за видеоповторения (ВАР), беше официално отменен.

Струйк бе изгонен в 57-ата минута на съботния сблъсък на „Стейдиъм ъф Лайт“, след като бе отсъдено, че е фаулирал нападателя на Съндърланд Уилсон Исидор при опит за овладяване на извеждащо подаване.

Първоначално нито главният съдия Томас Брамол, нито неговият асистент отсъдиха нарушение. ВАР арбитърът Нийл Дейвис обаче се намеси и призова главния рефер да прегледа ситуацията на страничния монитор.

След като изгледа повторението неколкократно, Брамол показа директен червен картон на Струйк за спиране на явна голова възможност. Решението предизвика недоумение сред футболистите на Брайтън, но санкцията вече е свалена след успешно обжалване за неправомерно изгонване.

След положителния изход от жалбата Струйк няма да изтърпява наказание от един мач и ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Кристъл Палас от Премиър лийг този уикенд.

Нидерландецът премина в Брайтън от Лийдс срещу 20 милиона паунда през лятото, като срещата със Съндърланд бе едва вторият му шампионатен мач като титуляр за новия му клуб.

Въпреки че останаха с десет души, „чайките“ стигнаха до успеха с 2:0 и продължават силното си представяне от началото на кампанията. Брайтън заема трето място в таблицата, на пет точки зад лидера Манчестър Сити.

Following a successful claim of wrongful dismissal, the red card given against Pascal Struijk at Sunderland has been rescinded and he will now be available for selection against Crystal Palace. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 14, 2026

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