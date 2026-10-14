Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън

Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

  • 14 окт 2026 | 15:14
  • 785
  • 0

Спорният червен картон, показан на защитника на Брайтън Паскал Струйк в двубоя срещу Съндърланд след намеса на системата за видеоповторения (ВАР), беше официално отменен.

Струйк бе изгонен в 57-ата минута на съботния сблъсък на „Стейдиъм ъф Лайт“, след като бе отсъдено, че е фаулирал нападателя на Съндърланд Уилсон Исидор при опит за овладяване на извеждащо подаване.

Първоначално нито главният съдия Томас Брамол, нито неговият асистент отсъдиха нарушение. ВАР арбитърът Нийл Дейвис обаче се намеси и призова главния рефер да прегледа ситуацията на страничния монитор.

След като изгледа повторението неколкократно, Брамол показа директен червен картон на Струйк за спиране на явна голова възможност. Решението предизвика недоумение сред футболистите на Брайтън, но санкцията вече е свалена след успешно обжалване за неправомерно изгонване.

След положителния изход от жалбата Струйк няма да изтърпява наказание от един мач и ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Кристъл Палас от Премиър лийг този уикенд.

Нидерландецът премина в Брайтън от Лийдс срещу 20 милиона паунда през лятото, като срещата със Съндърланд бе едва вторият му шампионатен мач като титуляр за новия му клуб.

Въпреки че останаха с десет души, „чайките“ стигнаха до успеха с 2:0 и продължават силното си представяне от началото на кампанията. Брайтън заема трето място в таблицата, на пет точки зад лидера Манчестър Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

  • 14 окт 2026 | 15:59
  • 728
  • 0
Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

  • 14 окт 2026 | 15:57
  • 1358
  • 0
Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

  • 14 окт 2026 | 15:21
  • 1797
  • 4
Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

  • 14 окт 2026 | 15:01
  • 783
  • 0
Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

  • 14 окт 2026 | 14:57
  • 1106
  • 5
Анди Бърнам е имал две официални вечери с президента на Манчестър Сити

Анди Бърнам е имал две официални вечери с президента на Манчестър Сити

  • 14 окт 2026 | 14:42
  • 1004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 7753
  • 10
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7273
  • 38
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 17432
  • 82
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7418
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 24622
  • 29
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 8107
  • 2