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Брайтън наказа и Съндърланд и отстъпва само на Арсенал и Манчестър Сити

  • 10 окт 2026 | 19:18
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Брайтън продължи впечатляващото си представяне от началото на сезона в Премиър лийг, постигайки победа с 2:0 като гост на Съндърланд в среща от 6-ия кръг, играна на "Стейдиъм ъф Лайт". С този успех гостите затвърдиха отличната си форма от последните седмици и сензационно продължават да бъдат на третото място в класирането, непосредствено зад Арсенал и Манчестър Сити.

За Брайтън това бе пореден успешен мач в серията им от отлични резултати във всички турнири, включваща победи над Арсенал (3:0) и Ковънтри (5:0) за първенство, както и над Манчестър Юнайтед (3:2) за Карабао Къп.

След като първото полувреме завърши без попадения, макар отборите да удариха по една греда, втората част предложи много драматични моменти. В 53-тата минута Максим Де Кайпер откри резултата за Брайтън след асистенция на Паскал Грос. Само четири минути по-късно, в 57-ата минута, ситуацията за гостите се усложни, тъй като защитникът Паскал Струйк бе изгонен с директен червен картон след преразглеждане с ВАР.

Въпреки че останаха с 10 души на терена, играчите на Брайтън демонстрираха силна организация в отбрана и ефективност при контраатаките. През мача гостите удариха и греда при един от своите 13 удара към вратата на домакините. Крайното 2:0 бе оформено в добавката на срещата (90+3 минута) от резервата Жауен Хаджам, който се разписа след подаване на Жоржиньо Рютер.

Съндърланд остава на 16-о място в подреждането с актив от 4 точки.

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