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Оливер Бауман все още се надява, че може да се завърне за Германия

  • 14 окт 2026 | 14:29
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Оливер Бауман все още се надява, че може да се завърне за Германия

Вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман все още се надява, че може да се завърне в националния отбор на Германия и отказва да се оттегли от футбола.

„Става въпрос за възрастта и за промените. Въпреки това той (б.ред. - селекционерът Юрген Клоп) не е затворил вратата. Затова няма да се отказвам“, заяви Бауман пред телевизия RTL преди мача на Хофенхайм в Лига Европа срещу Бешикташ в четвъртък.

Вратарят визира разговор с Клоп, който пое държавния тим след разочароващото за Германия Световно първенство през лятото. „Опитвам се да се представям добре и да играя на ниво, което да ме прави подходящ за националния отбор“, каза той и допълни:„Чувствам се достатъчно във форма, за да помогна на представителния тим. След това, разбира се, ще оставя решението на треньора.“

Оливер Бауман беше титуляр в квалификациите за Световното първенство, но бившият селекционер Юлиан Нагелсман реши да убеди Мануел Нойер да промени решението си за край на кариерата му в националния състав и да се върне за турнира в САЩ, Мексико и Канада.

36-годишният страж на Хофенхайм заяви, че е в добри отношения с Нагелсман. „Нямам абсолютно никакъв проблем с Юлиан. Разбираме се много добре. Дори разговаряхме след Световното първенство. Всичко беше наред. Разбира се, заболя ме от решението и ме ядоса. А и не го разбрах. Той знае всичко това. Обсъждали сме въпроса съвсем ясно“, обясни Бауман.

Нагелсман подаде оставка след отпадането на Германия от Мондиал 2026. Неговият наследник Юрген Клоп обяви първия си състав от 44 играчи за скорошните мачове от Лигата на нациите, но Оливер Бауман не попадна в списъка.

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