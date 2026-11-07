Сантандер превъзмогна загубата от Реал Мадрид, а Малага е тотално дъно

Сантандер надви Малага с 2:1 като гост в сблъсък на два от новаците в Ла Лига. Домакините поведоха през първата част чрез Карлос Дотор (28’), но след паузата съперникът обърна чрез Икер Луке (50’) и Ясир Забири (60’). Само четири минути след второто попадение на Сантандер защитникът на Малага Адам Азну беше изгонен за втори жълт картон.

В 86-ата домакините спечелиха дузпа, но тя беше отменена заради засада при атаката.

След този резултат победителите са в средата на класирането, като за тях това е първи успех на чужд терен в шампионата. В миналия кръг те загубиха вкъщи с 0:3 от Реал Мадрид.

Малага пък продължава да разочарова, като все още няма дори един успех и е на последно място.

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