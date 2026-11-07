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Ювентус ще бъде без халф-бек срещу Фиорентина

  • 7 ное 2026 | 15:45
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Халф-бекът на Ювентус Андреа Камбиазо е с мускулна умора в дясното бедро след успеха с 2:1 над АЗ Алкмаар в Лига Европа и затова ще пропусне утрешното гостуване на Фиорентина в Серия "А", съобщават италианските медии. Досега през сезона италианският национал има две асистенции в общо десет изиграни мача.

От друга страна, наставникът Лучано Спалети ще може да разчита на двама възстановени играчи, които днес тренираха наравно със своите съотборници. Става въпрос за халф-бека Мехмет Зеки Челик и полузащитника Уестън Маккени. Крилото Франсиско Консейсао обаче се включи само частично в отборната тренировка, така че все още не е готов за игра.

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Снимки: Gettyimages

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