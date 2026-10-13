Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 16 години

Гол след гол: Вижте попаденията от деветия кръг в Елитната група до 16 години

  • 13 окт 2026 | 16:39
  • 287
  • 0

Деветият кръг в Елитната група до 16 години предложи общо 31 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, а пет от двубоите завършиха с разлика само от едно попадение.

Най-резултатна бе срещата между Академик (Пловдив) и Черноморец 1919, спечелена от гостите с 4:2. Лудогорец надделя драматично над ЦСКА 1948 с 3:2, а Левски победи Ботев (Пловдив) със същия резултат.

Септември се наложи с 3:1 над Етър, ЦСКА спечели срещу Дунав с 2:1, а Арда и Славия завършиха 2:2. Национал победи Черно море с 2:0, докато Пирин постигна успех със същия резултат над Локомотив (Пловдив).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме 25 от общо 31 попадения в деветия кръг. Във видеото не са включени головете от срещата Академик (Пловдив)Черноморец 1919 поради липса на видеозапис.

Насладете се на наличните попадения от деветия кръг в Елитната група до 16 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Отложиха мач заради Шампионска лига

Отложиха мач заради Шампионска лига

  • 13 окт 2026 | 15:05
  • 1112
  • 0
Сектор "Г": Вярваме, че тези 15 000 ще се удвоят срещу Монако

Сектор "Г": Вярваме, че тези 15 000 ще се удвоят срещу Монако

  • 13 окт 2026 | 14:45
  • 1007
  • 6
ЦСКА се включва в първенството за ветерани

ЦСКА се включва в първенството за ветерани

  • 13 окт 2026 | 14:36
  • 863
  • 3
Пирин се наложи над Локомотив Пловдив при U16

Пирин се наложи над Локомотив Пловдив при U16

  • 13 окт 2026 | 14:33
  • 470
  • 0
Черноморец спечели голово шоу срещу Академик при U16

Черноморец спечели голово шоу срещу Академик при U16

  • 13 окт 2026 | 14:30
  • 395
  • 0
Два гола на Иван Дедев донесоха победата на Национал във Варна

Два гола на Иван Дедев донесоха победата на Национал във Варна

  • 13 окт 2026 | 14:28
  • 368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 5466
  • 12
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 13351
  • 159
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 228547
  • 71
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 14395
  • 29
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 15710
  • 38
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 9392
  • 0