Гол след гол: Вижте попаденията от деветия кръг в Елитната група до 16 години

Деветият кръг в Елитната група до 16 години предложи общо 31 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, а пет от двубоите завършиха с разлика само от едно попадение.

Най-резултатна бе срещата между Академик (Пловдив) и Черноморец 1919, спечелена от гостите с 4:2. Лудогорец надделя драматично над ЦСКА 1948 с 3:2, а Левски победи Ботев (Пловдив) със същия резултат.

Септември се наложи с 3:1 над Етър, ЦСКА спечели срещу Дунав с 2:1, а Арда и Славия завършиха 2:2. Национал победи Черно море с 2:0, докато Пирин постигна успех със същия резултат над Локомотив (Пловдив).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме 25 от общо 31 попадения в деветия кръг. Във видеото не са включени головете от срещата Академик (Пловдив) – Черноморец 1919 поради липса на видеозапис.

Насладете се на наличните попадения от деветия кръг в Елитната група до 16 години!

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