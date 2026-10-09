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  2. Елитна група до 16 години

Лудогорец срещу ЦСКА 1948 в голямото дерби на деветия кръг при U16

  • 9 окт 2026 | 11:30
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Лидерът Лудогорец гостува на втория ЦСКА 1948 в най-очаквания двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Програмата предлага още няколко интересни срещи, сред които ЛевскиБотев Пловдив и Черно мореНационал.

Лудогорец продължава без поражение и оглавява класирането с 22 точки след седем победи и едно равенство. Разградчани демонстрираха отлична форма в предишния кръг, когато разгромиха Септември с 5:0.

ЦСКА 1948 е втори с 19 точки и ще има възможност да се доближи до върха. „Червените“ също постигнаха категорична победа в последния си мач – 3:0 като гост на Славия.

Друг от акцентите е срещата между Левски и Ботев Пловдив. „Сините“ заемат третото място с 16 точки и имат най-добрата защита в групата – само четири допуснати попадения. В осмия кръг те завършиха 1:1 при гостуването си на Локомотив Пловдив. Ботев е десети с девет точки и мач по-малко, след като срещата му с Академик Пловдив беше отложена.

ЦСКА приема Дунав, след като в предишния кръг допусна поражение с 0:2 от Национал. „Червените“ са четвърти с 16 точки, а гостите от Русе се изкачиха до 11-ата позиция след победата си с 3:1 над Арда.

Национал гостува на Черно море. Столичани влизат в срещата със самочувствие след успеха над ЦСКА и заемат седмото място с 11 точки. Варненци са осми с десет, като в последния кръг загубиха с 0:3 от Черноморец 1919.

Черноморец, който е пети с 16 точки, ще гостува на Академик Пловдив. Бургазлии се намират в силна серия и ще преследват нов успех, докато домакините са изиграли един двубой по-малко.

Септември приема Етър в неделя. Двата отбора ще търсят реакция след тежките си поражения в осмия кръг – столичани отстъпиха с 0:5 на Лудогорец, а Етър загуби с 0:3 от Дунав.

Програмата се допълва от срещите АрдаСлавия и Пирин БлагоевградЛокомотив Пловдив.

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