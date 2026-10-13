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Септември победи Етър с 3:1 при U16

  • 13 окт 2026 | 14:14
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Септември победи Етър с 3:1 при U16

Септември постигна победа с 3:1 над Етър в среща от деветия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на столичното „57-о училище“.

Домакините поведоха в 24-ата минута чрез Боян Манов, но само три минути по-късно Цветомир Цанков възстанови равенството. Отговорът на Септември бе бърз и в 29-ата минута Константин Иванов направи резултата 2:1.

В 70-ата минута Хуан-Андрес Руменов от Етър получи червен картон. Септември се възползва от численото си предимство и в 79-ата минута Давид Георгиев оформи крайното 3:1.

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