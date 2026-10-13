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Славия навакса два гола за равенство срещу Арда при U16

  • 13 окт 2026 | 14:23
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Арда и Славия завършиха 2:2 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Кърджали.

Домакините поведоха в 28-ата минута чрез Берен Мюмюн, а малко след почивката Шабан Шабан удвои аванса им.

Славия обаче успя да се върне в мача. Мартин Станчев намали в 72-ата минута, а шест минути по-късно Антоан Петров изравни за 2:2.

Двубоят завърши с трима изгонени футболисти. Юсуф Осман и Даниал Станев от Арда получиха червени картони, а в добавеното време Георги Лазаров от Славия също бе отстранен от игра.

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