Левски U16 с впечатляващ обрат срещу Ботев (Пловдив)

Левски победи Ботев (Пловдив) с обрат в двубой от 9-ия кръг на Елитната група до 16 години. „Сините“ изоставаха с два гола, но показаха характер и стигнаха до успеха с 3:2.

„Канарчетата“ откриха резултата още в 8-ата минута. Денислав Кондев се възползва от бърза атака, проби добре отдясно и завърши сам за 0:1.

Малко по-късно Теодор Михайлов пропусна добра възможност да изравни, след като получи топката в наказателното поле. Левски продължи да атакува, но защитата на гостите и техният вратар се справиха с натиска. В края на първата част Емилиян Николов отправи опасен удар с левия крак, но стражът на Ботев успя да избие в корнер.

След изпълнението на ъгловия удар вратарят на пловдивчани улови топката и с дълго подаване изведе Мартин Кьолов. Нападателят преодоля технично стража на Левски и удвои преднината на своя тим.

Малко след началото на второто полувреме Стилиян Видолов можеше да направи резултата още по-убедителен, но ударът му бе спасен от вратаря на домакините.

Левски обаче не се отказа и вдигна оборотите. Теодор Михайлов намали изоставането с глава след отлично подаване от пряк свободен удар на Емилиян Николов.

Попадението даде допълнителен импулс на „сините“, които скоро възстановиха равенството. Ландон Йескас се пребори за топката в наказателното поле и успя да я изпрати във вратата на гостите.

Домакините продължиха да диктуват събитията на терена и усилията им бяха възнаградени с пълен обрат. Васил Тинчев отбеляза решаващото попадение, с което донесе трите точки на Левски.

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