С микрофона на Sportal.bg: Звезди на Балкан си задават неочаквани въпроси

Звездите на Балкан Иван Спиров и Николай Грозев взеха микрофона на Sportal.bg и си зададоха неочаквани и интересни въпроси преди битката с БК Рома в Рим от ЕвроКъп от 21 часа днес.

"Мисля, че залата е доста интересна. Построена е преди много години и е запазила облика си. Дори бих казал, че изглежда доста добре за стара зала. Определено нашата зала е по-добра. По лазанята си личи, че сме в Италия", каза с усмивка Грозев.

Вижте във видеото пълното интервю между Спиров и Грозев с микрофона на Sportal.bg в Рим.

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